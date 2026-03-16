اسوۂ رسولؐ انسانیت کیلئے درسِ انقلاب :علامہ محمد ریاض

  • فیصل آباد
قرآن کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے علماء کو آگے بڑھنا چاہیے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)  علامہ محمد ریاض کھرل نے کہا ہے کہ پیغامِ ربانی اور اسوۂ رسول اللہ ﷺ وہ درسِ انقلاب ہے جس نے قبیلوں میں بٹے لوگوں کو متحد کر دیا یہ پیغام رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا  اسلامی تعلیمات امن و محبت کا مظہر ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا قربِ الٰہی کا  ذریعہ ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جے یو پی کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب کرتے کیا۔

انہوں نے کہا کہ وقت کی پکار رجوع الی اللہ ہے اور قرآن کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے علما کو آگے بڑھنا چاہیے اور قریہ قریہ نورِ قرآن کی شمع روشن کرنی چاہیے ۔اس موقع پر صاحبزادہ عون محمد شاہ، علامہ عزیز الحسن اعوان، پیر محمد صدیق الرحمن، احمد خالقی، علامہ رضا امین سیفی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجوہات تفرقہ بازی، اختلافات، اسلامی تعلیمات سے دوری اور اسوۂ نبوی ﷺ سے انحراف ہیں۔

مزید پڑہیئے

ملتان

زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز

ترقیاتی سکیموں کیلئے 44 کروڑ روپے کے فنڈز منظور

کینٹ ڈویژن میں جرائم کنٹرول کیلئے میٹنگ کا انعقاد

عوام کو معیاری اورمناسب قیمتوں پراشیاء فراہم کرنیکی ہدایت

ڈی جی زراعت کی اگیتی کپاس کاٹارگٹ حاصل کرنیکی ہدایت

فاریسٹ پارک اپ گریڈ، فلڈ بندوں کے انتظامات تیز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی