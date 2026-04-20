صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
خواتین کو محفوظ و باوقار ماحول کی فراہمی ترجیح : ڈاکٹر نجمہ خاتون محتسب کی ویمن چیمبر کی ممبران سے ملاقات ، ہراسمنٹ پا لیسی پر گفتگو

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)خاتون محتسب پنجاب ڈاکٹر نجمہ افضل نے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بانی ویمن چیمبر روبینہ امجد اور صدر شاہدہ آفتاب سمیت دیگر عہدیداران موجود تھیں۔خاتون محتسب نے ویمن چیمبر کی ممبران سے ملاقات کی اور خواتین تاجروں و کاروباری شخصیات سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کام کی جگہ پر ہراسمنٹ کے خلاف قوانین اور حفاظتی اقدامات پر آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کو محفوظ اور باوقار ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔

ڈاکٹر نجمہ افضل نے کہا کہ اداروں میں ہراسمنٹ کے خلاف مؤثر پالیسیوں کے نفاذ کیلئے اقدامات جاری ہیں جبکہ شکایات کے بروقت ازالے میں محتسب آفس فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے قانونی راستہ اختیار کر سکتی ہیں۔اس موقع پر ویمن چیمبر کی جانب سے خواتین کے مسائل کے حل کیلئے مختلف تجاویز پیش کی گئیں جنہیں خاتون محتسب نے خوش آئند قرار دیتے ہوئے ان پر عملدرآمد کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں پرسنل سٹاف آفیسر حافظ فاروق انور بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیفائر انٹرنیشنل سکول کی جانب سے خصوصی پری ویو ایونٹ کا کامیاب انعقاد

خواتین ونگ پارٹی کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، روبینہ خالد

پولیس کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رہنے کی ہدایت

جوس کے استعمال سے اموات کی تصدیق نہیں ہوئی، ڈی ایچ او اسلام آباد

ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان کا منسٹر انکلیو اسلام آباد میں عشائیہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،800کلو مضر صحت گوشت تلف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر