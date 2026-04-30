گوجرہ:قتل کیس ،ملزم کو سزائے موت، 3 ملزم بری

  • فیصل آباد
عدالت کا ملزم جنید کو مقتول کے ورثا کو 8 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا

گوجرہ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عباس رسول وڑائچ نے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو سزائے موت سنا دی جبکہ آٹھ لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے ، عدم ادائیگی کی صورت میں مزید چھ ماہ قید بھگتنا ہوگی۔استغاثہ کے مطابق تین سال قبل تھانہ صدر گوجرہ کے نواحی چک نمبر 96 ج ب میں ملزم جنید ولد عبدالستار، زوہیب، عبدالستار اور بلال نے فائرنگ کرکے عمیر نامی شخص کو قتل کر دیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ صدر گوجرہ میں درج کیا گیا جس کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرکے چالان عدالت میں پیش کیا۔عدالت نے کارروائی مکمل ہونے پر ملزم جنید کو سزائے موت اور مقتول کے ورثا کو آٹھ لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ عدم ادائیگی کی صورت میں چھ ماہ اضافی قید کی سزا سنائی گئی۔دوسری جانب عدالت نے شریک ملزمان عبدالستار، زوہیب اور بلال کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔

 

مزید پڑہیئے

ملتان

ستھرا پنجاب مہم، تاجر برادری کو صفائی پلان میں شامل کرنے کا فیصلہ

بجلی بلوں کی ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام متعارف

گندم خریداری مکمل شفافیت کیساتھ جاری رکھنے کا حکم

وی ایل جی عہدیداروں کی آئی بی ریجنل ہیڈ سے ملاقات

گندم خریداری کسانوں کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

گاڑیوں سے ایل پی جی سلنڈر فوری ہٹانے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مکھڈی حلوہ اور صدر ٹرمپ کی صاف گوئی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کل بھی کچھ نہیں بدلے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
عالمِ نو ہو رہا ہے پیدا؟
خورشید ندیم
سعود عثمانی
تیل کی مار بھی ذرا دیکھو
سعود عثمانی
کنور دلشاد
جنوبی ایشیا سے مشرقِ وسطیٰ تک
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
عازمینِ حج کو مشورہ!
مفتی منیب الرحمٰن