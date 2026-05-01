صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:کڑیانوالہ قتل کیس، پولیس کی کارروائی،2ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
جھنگ:کڑیانوالہ قتل کیس، پولیس کی کارروائی،2ملزم گرفتار

جعفر اقبال اور خضر اقبال نے بہن کو تھپڑ مارنے کے واقعے کا بدلہ لینے کیلئے جر م کیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدر کے علاقہ کڑیانوالہ میں پیش آنے والے اندوہناک قتل کے واقعے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے نامزد دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔واقعہ میں عامر شہزاد نامی شہری کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان جعفر اقبال اور خضر اقبال نے مبینہ طور پر اپنی بہن کو تھپڑ مارنے کے واقعے کا بدلہ لینے کے لیے یہ سنگین جرم کیا۔وقوعہ کے فوراً بعد پولیس نے جدید تفتیشی تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملز موں کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔

ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ شواہد کی بنیاد پر کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ڈی پی او جھنگ ساجد حسین نے کہا ہے کہ خاندانی تنازعات کو خونریزی میں بدلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور کسی بھی مجرم کو قانون کی گرفت سے بچنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تنازعات کے حل کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ معاشرے میں امن و امان برقرار رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:35لاکھ ایکڑ اراضی قابل کاشت نہ بنائی جاسکی

33ہزار کلو غیر ملکی ایکسپائرڈ مصنوعات کی بڑی کھیپ ضبط

جناح ہسپتال:مریضہ کوادویات باہرسے لانے کی ہدایت

ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل کے نتائج کا اعلان،90فیصد پاس

پیف کاتعلیمی معیار بہتر بنانے کیلئے متعدد اقدامات کا اعلان

ملک احمد خاں سے آذربائیجان کے سفیر اور امریکی قونصلیٹ ملاقات،ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ