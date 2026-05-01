جھنگ:خصوصی افراد کو ای بائیکس، وہیل چیئرز کی فراہمی

خصوصی افراد کو باوقار اور خود کفیل شہری بنانے کیلئے عملی اقدامات جاری :علی اکبر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات اور حکومت پنجاب کی جامع پالیسی کے تحت خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ضلع جھنگ میں ایک اہم اور باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔اس اقدام کا مقصد خصوصی افراد کو معاشی و سماجی طور پر خود مختار بنانا اور انہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے ۔تقریب میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود، صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ، شیخ عبدالحنان اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز خان نے شرکت کی اور مستحق خصوصی افراد میں ای بائیکس، وہیل چیئرز اور ہیئرنگ ایڈز تقسیم کیے۔

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام حکومت پنجاب کے اس وژن کا حصہ ہے جس کے تحت خصوصی افراد کو باوقار اور خود کفیل شہری بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای بائیکس کی فراہمی سے نہ صرف ان کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہوگی بلکہ وہ روزگار اور دیگر سرگرمیوں میں بھی فعال کردار ادا کر سکیں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

حکومت کی ترجیح مزدوروں کی فلاح ہے ، شرجیل میمن

خستہ حال اسکولزپیپلز پارٹی کی ناکامی کا ثبوت،منعم ظفر

گورنر نہال ہاشمی نے تھیلیسیمیا ویک کا آغاز کردیا

غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا جن بے قابو، نظامِ زندگی مفلوج

تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانت منظور

موٹرسائیکل چوری و چھیننے والا منظم گروہ پکڑا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ