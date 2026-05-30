صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پر گیس بندش، سوئی ناردرن کے دعوے دھرے رہ گئے

  • فیصل آباد
عید پر گیس بندش، سوئی ناردرن کے دعوے دھرے رہ گئے

متعلقہ حکام عید کے دنوں میں گیس بندش کا فوری نوٹس لیں :شہریوں کا مطالبہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سوئی ناردرن گیس کمپنی (SNGPL) کی جانب سے عیدالاضحیٰ کے موقع پر گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی کے بلند و بانگ دعوے صرف اعلانات تک محدود رہ گئے ۔ کمپنی نے باقاعدہ شیڈول جاری کیا تھا کہ عید کے پہلے روز صبح 5 بجے سے رات 11 بجے تک جبکہ دوسرے اور تیسرے روز صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی، تاہم عید کے دوسرے روز ہی کئی علاقوں میں گیس کی بندش نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا۔گھریلو خواتین کا کہنا ہے کہ عید جیسے اہم موقع پر مہمانوں کی آمد، قربانی کے گوشت کی تیاری اور کھانے پکانے کے دوران گیس کی عدم دستیابی نے تمام انتظامات درہم برہم کرکے رکھ دئیے۔

شہریوں نے شکوہ کیا کہ ایک جانب مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے جبکہ دوسری جانب بنیادی سہولت گیس بھی مقررہ اوقات میں دستیاب نہیں، جس سے عید کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔شہری حلقوں نے سوئی ناردرن کے ‘‘بلا تعطل فراہمی’’ کے دعوؤں کو محض نمائشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر کمپنی مسلسل گیس فراہمی یقینی نہیں بنا سکتی تو عوام کو سبز باغ دکھانے کے بجائے اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے ۔صارفین نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عید کے دنوں میں گیس بندش کا فوری نوٹس لیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہنگائی نے غریب کی زندگی اجیرن بنا دی :گورنر

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مریضوں میں مٹھائی تقسیم

علی پورچٹھہ:بے قابو کار فش فارم میں جا گری ‘سوار محفوظ

گجرات:موضع کالرہ میں 57کنال سے زائد اراضی وا گزار

حافظ آباد:یوم تکبیر پر تقریب لیگی رہنمائوں نے کیک کاٹا

ڈسکہ:یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب ،لیگی رہنمائوں نے کیک کاٹا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن