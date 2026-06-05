صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے جلوسوں اور مجالس کے روٹس کا تفصیلی معائنہ کیا

کمالیہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اخلاق اللہ تارڑکے ہمراہ کمالیہ کا دورہ کیا اور محرم الحرام کے دوران برآمد ہونے والے عزاداری کے جلوسوں اور مجالس کے روٹس کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی، چیف آفیسر علی رضا، صدر انجمن حسینیہ مرتضیٰ خان کھرل، صدر انجمن غلامانِ عون و کاشف سجاد خان کھرل سمیت امن کمیٹی کے عہدیداران، متعلقہ افسران اور مقامی عمائدین بھی موجود تھے ۔معائنے کے دوران ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران سکیورٹی، صفائی ستھرائی، لائٹنگ اور عزاداروں کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جلوسوں کے روٹس کو محرم سے قبل مکمل طور پر کلیئر کیا جائے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اخلاق اللہ تارڈ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بارشوں کے دوران تمام ادارے الرٹ رہیں ، کمشنر راولپنڈی

پاکستان ایتھوپیا کیسا تھ ثقافتی روابط بڑھانے کا خواہاں ،اورنگزیب کھچی

ماحول کے تحفظ کیلئے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہو گا ،چیئرمین سینیٹ

مری سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ، وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا،بلال یامین

ڈی آئی جی اسلام آباد کی محرم میں سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش کرنیوالا گرفتار، پستول برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ