صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں 5 اہم شاہراہوں کی کارپٹنگ جاری ، مزید سڑکوں کی بحالی کا شیڈول تیار

  • فیصل آباد
فیصل آباد میں 5 اہم شاہراہوں کی کارپٹنگ جاری ، مزید سڑکوں کی بحالی کا شیڈول تیار

کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے تحت تعمیرات، 25 کروڑ روپے سے مزید چار روڈز کی مرمت جلد شروع ہوگی،اور ڈویژنل انتظامیہ کے افسر فیلڈ میں کوالٹی چیکنگ کے لیے متحرک

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) انتظامیہ شہریوں کو آمدورفت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے مسلسل سرگرم ۔میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام شہر کی پانچ اہم مرکزی و ذیلی شاہراہوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کارپٹ تعمیر کا عمل تیز رفتاری سے جاری ہے ۔کمشنر فیصل آباد و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن مسرت جبیں نے بتایا کہ جیل روڈ، اعوان چوک تا مہدی محلہ پھاٹک نشاط آباد، اعوان چوک تا سمبل چوک، احمد نگر اور حسیب شہید کالونی روڈ کی کارپٹنگ کا کام جاری ہے ،تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے اور ڈویژنل انتظامیہ کے افسر فیلڈ میں کوالٹی چیکنگ کے لیے متحرک ہیں۔

ان شاہراہوں کی بحالی سے شہریوں کو آرام دہ اور بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی۔کمشنر نے بتایا شہر کی 20 شاہراہوں کی کارپٹنگ مکمل کی جا چکی ہے جبکہ مزید 9 سڑکوں کی کارپٹنگ بھی شیڈول میں شامل ہے ۔میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام تقریباً 25 کروڑ روپے کی لاگت سے چار اہم سڑکوں کی ہائی ویز طرز پر مرمت و بحالی اور کارپٹنگ کا کام آئندہ چند روز میں شروع کیا جا رہا ہے ، جن میں تیزاب ملز چوک تا ستیانہ روڈ (خواجہ اسلام روڈ)، کینال روڈ تا سانگلہ ہل فیصل آباد روڈ (کشمیر روڈ)، فیصل آباد سانگلہ ہل روڈ تا ویسٹ کینال روڈ (فیسکو روڈ) اور ساحل ہسپتال تا نشاط آباد برج مین شیخوپورہ روڈ شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10 کلو آٹا کا تھیلا مزید 50 روپے مہنگا کردیا گیا

طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہترین تربیتی ماحول فراہم کیا جائے ،کمشنر

ایس پی انوسٹی گیشن کے رات کوتھانوں کے دورے

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا ریڑھی بازار کا دورہ

ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک

مجالس اور امام بارگاہوں میں صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات کویقینی بنا یا جا ئے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن