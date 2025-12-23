صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائیگا : وزیر بلدیات

تمام وارڈز میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے جائیں گے : ذیشان رفیق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ پورے شہر ڈسکہ میں بلا تفریق ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جائے گا اور ڈسکہ کی کوئی گلی، نالی یا سڑک کچی نہیں رہے گی بلکہ تمام وارڈز میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے جائیں گے ۔یہ بات انہوں نے ڈسکہ کے علاقے بسم اﷲ ایگرو والے گلے میں ٹف ٹائل کے ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس میں وزیر بلدیات کی سیاسی ٹیم کے سینئر اراکین، معززینِ علاقہ اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ ڈسکہ بسم اﷲ ایگرو والے گلے پر ترقیاتی کاموں کا وعدہ پورا کر دیا ہے اور ڈسکہ شہر کی ہر گلی میں خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کی ٹف ٹائلز لگائی جائیں گی تاکہ شہریوں کو صاف، پائیدار اور معیاری سہولیات میسر آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل گلیوں کی تعمیرِ نو سے عوام کا معیارِ زندگی بہتر ہوگا اور شہر کی مجموعی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب منصوبے کے چرچے عالمی سطح پر ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی جریدے اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ برمنگھم، برطانیہ میں بھی ستھرا پنجاب سسٹم کو اپنایا جا رہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی سگریٹس سنگین خطرہ،کریک ڈائون کا حکم

ایف بی آر نجی ہسپتالوں میں ہراساں کرنا بند کرے ،پی ایم اے

تعلیمی بورڈ کی بھارت میں حجاب کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی

ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

سابق طلبہ کی تنظیم ’’زابگا‘‘ کے زیرِ اہتمام ہوم کمنگ ڈنر کا انعقاد

نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس