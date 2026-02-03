صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہاؤ الدین :کیمیکل سے تیار دودھ سرعام فروخت

  • گوجرانوالہ
منڈی بہاؤ الدین :کیمیکل سے تیار دودھ سرعام فروخت

انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی معافی کے حقدار نہیں:ضلعی صدر کسان اتحاد

منڈی بہاؤ الدین ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کیمیکل سے تیار دودھ سرعام فروخت ہونے لگا، شہریوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کو فرضی قرار دیدیا۔دوسرے شہروں کی طرح ضلع منڈی بہاؤالد ین میں خطرناک کیمیکل سے ز ہریلا دودھ ہر گاؤں گلی میں تیار ہوتا ہے اور یہی دودھ اسلام آباد ، راولپنڈی اور دیگر بڑے شہروں میں سپلائی کیا جاتا ہے ۔ صدر پاکستان کسان اتحاد ضلع منڈی بہاؤ ا لدین نصر گوندل باکھوآنہ نے میڈیا سے گفتگو کر تے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ملاوٹ مافیا کے خلاف جرمانے یا ایف آئی آر نہیں بلکہ ہاف فرائی فل فرائی کے آرڈر جاری کریں۔ انہوں نے کہاکہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی معافی کے حقدار نہیں ،پنجاب فوڈ اتھارٹی کیمیکل سے تیار کردہ دودھ روکنے میں ناکام ہو چکی ہے ، معلوم ہوا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ان لوگوں کیخلاف کارروائی کے بجائے باقاعدہ منتھلی لیتی ہے پاکستان کسان اتحاد چند دنوں تک پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر کے سامنے بھر پور احتجاج ریکارڈ کرائے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس