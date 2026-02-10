صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت اشیا اور صفائی نہ ہونے پر 2فوڈ فوائنٹس کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
مضر صحت اشیا اور صفائی نہ ہونے پر 2فوڈ فوائنٹس کو جرمانے

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ڈائریکٹر آپریشنز گوجرانوالہ نے ٹیموں کے ہمراہ چناب کے مضافات میں کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں 5 معروف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کرتے ہوئے 2کو 2 لاکھ 35ہزار کے جرمانے عائد کرد ئیے۔۔۔

 جبکہ بھاری مقدار میں باسی چاول، بدبودار سپرنگ رول اور دیگر ایکسپائر اشیا تلف کردی گئیں۔ دریائے چناب کے کنارے پر واقع معروف فوڈ چین آ ئو ٹ لیٹ کو کولڈ سٹوریج ایریا میں گندگی پر بھاری جرمانہ کیا، ریور گارڈن میں واقع معروف ریسٹورنٹ کو بھی سنگین خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملک کے پہلے جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ کا افتتاح

ایس جے اے کے تحت میڈی ایشن ٹریننگ پروگرام کا آغاز

کورنگی میں سروس روڈ پر قائم فوڈاسٹریٹ غیرقانونی قرار

کراچی چڑیا گھر میں خصوصی بچوں کا داخلہ مفت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ،کے الیکٹرک

پانی کی لائن کی مرمت کا کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس