صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ ڈویژن آڈیو ہسٹری ٹیسٹ لیب سے محروم

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ڈویژن آڈیو ہسٹری ٹیسٹ لیب سے محروم

گوجرانوالہ ڈویژن آڈیو ہسٹری ٹیسٹ لیب سے محرومگونگے بہرے افراد ٹیسٹ کیلئے لاہور چکر لگانے پر مجبور،لیب بنانے کا مطالبہ

تتلے عالی(نامہ نگار )گوجرانوالہ ڈویژن آڈیو ہسٹری ٹیسٹ لیب سے محروم۔گونگے بہرے افراد ٹیسٹ کیلئے لاہور چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو بھجوائی گئی درخواست میں کہا ہے کہ گونگے بہرے افراد کوآڈیو ہسٹری ٹیسٹ برائے سماعت کی سہولت گوجرانوالہ ڈویژن میں سرکاری طور پرموجود نہ ہونے کی وجہ سے ان غریب افراد کودور دراز سے سفر وخرچ کرکے لاہور میں مختلف ہسپتالوں کے چکر لگاکر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جوکہ گورنمنٹ آف پنجاب سے مالی امداد وغیرہ لینے کیلئے حاصل کیا جاتا ہے ،قریب ترین سہولت حاصل کرنے کیلئے گوجرانوالہ میں بھی لیب بنائی جائے اور ٹیکنیکل سٹاف کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سماعت سے محروم افراد گھر کے قریب سہولت میسر ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد ہسپتال مسائل کا شکار،شہریوں کو مشکلات

پبلک سکولوں کے 500سے زائد ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ

یونیورسٹی آف کمالیہ کا کورین تعلیمی وفد کے ساتھ ایم او یو

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہریاں ، شہریوں کے مسائل سنے

سی ای او ایجوکیشن کا سکولوں کا دورہ، روزانہ وزٹ کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن