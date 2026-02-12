صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج وزیرآباد میں سکول ونگ کے سپورٹس گالا کی تقریبات

  • گوجرانوالہ
پنجاب کالج وزیرآباد میں سکول ونگ کے سپورٹس گالا کی تقریبات

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج وزیرآباد میں سکول ونگ کے سپورٹس گالا کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی پرنسپل پنجاب کالج پروفیسر حافظ آصف عثمانی تھے جبکہ دیگر مہمانوں میں پرنسپل ہوپ سکول محمد فیاض اور مختار حمزہ بھٹی شامل تھے ۔

 طالبات نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو خوب انجوائے کیا۔اس موقع پر پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں سٹوڈنٹس کیلئے بہت ضروری ہیں ۔سپورٹس گالا کے اختتام پر ٹرافیاں اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کا خدشہ 3 ہزار سے زائد مقامات اور عمارتیں حساس قرار

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

ڈپٹی کمشنر حسین سے ممبران امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ

بھکر میں ارکان اسمبلی کا اجلاس ، سانحہ اسلام آباد پر اظہار افسوس

ریونیو کے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن