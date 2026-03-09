صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینٹ بورڈ حلقہ بندیاں، امیدواروں کا الیکشن لڑنے کا اعلان

  • گوجرانوالہ
کینٹ بورڈ حلقہ بندیاں، امیدواروں کا الیکشن لڑنے کا اعلان

راہوالی(نمائندہ دنیا )کینٹ بورڈ کی جانب سے حلقہ بندیاں مکمل ہونے پر کئی امیدواران نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کردیا

 سوشل میڈیا پرمہم جاری کردی الیکشن 2026کینٹ بورڈ گوجرانوالہ میں حصہ لینے والے سابق ممبر کینٹ بورڈمیاں ندیم اکرم ، سابق ممبر عرفان چاند بٹ ، ذوالفقار وڑائچ وارڈ نمبر 2 مین بازار،چوہدری حماد مدنی پراپرٹی والے وارڈ نمبر 7علامہ اقبال ٹاؤن،سرمد رضا نائیک،عثمان بھٹی وارڈ نمبر 4ڈی سی کالونی ،عامر اختر بٹ وارڈ نمبر 3محلہ شریف فارم شامل ہیں جبکہ کشمیر کالونی سے صحافی ملک جاوید شانی نے پیپلزپارٹی کی جانب سے کینٹ بورڈ الیکشن میں حصہ لینے کا بھی اعلان کردیا اسکے علاوہ اس الیکشن میں حصہ لینے کیلئے کچھ نئے چہرے بھی پر تول رہے ہیں اور اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عظیم پورہ فلائی اوور سمیت 2ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز

خواتین کا جمہوریت میں نمایاں کردار رہا، وزیراعلیٰ

جنگی صورتحال سے پورا خطہ متاثر ہو رہا ہے ،گورنرسندھ

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

خواتین آج بھی ظلم ،جبراور ناانصافی کا شکار، زین شاہ

عالمی طاقتیں جنگ نہیں مذاکرات کوفروغ دیں،سنی تحریک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی