صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ :4منشیات فروش گرفتار ،10کلو چرس برآمد

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ :4منشیات فروش گرفتار ،10کلو چرس برآمد

مدوخلیل روڈ ، قاضی کوٹ ، دھاڑیوال کے علاقوں میں پو لیس کی کا رروا ئیاں

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ پولیس نے 4 منشیات فروش گرفتار کرکے 10کلو سے زائد چرس برآمد کرلی ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مدوخلیل روڈ پر سٹیڈیم کے قریب دوران ناکہ منشیات فروش عباس ساکن دھاڑیوال کو روک کر اس کے ہاتھ میں پکڑے پلاسٹک کے تھیلے کی تلاشی کے دوران لاکھوں روپے کی5500 کرام چرس برآمد کر لی، لدھیوالہ پولیس نے ہی دھاڑیوال کے قریب منشیات فروش شہباز ساکن دھاڑیوال کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2020 گرام چرس قاضی کوٹ سٹاپ سے منشیات فروش امیر حمزہ ساکن لدھیوالہ کو گرفتار کر کے 1450 گرام چرس اور مان موڑ کے قریب منشیات فروش اشرف ساکن لدھیوالہ کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 1380 گرام چرس برآمد کر کے چاروں منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی