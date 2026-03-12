صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

وزیرآباد(نا مہ نگار)عید مسلمانوں کیلئے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے ،اس مذہبی تہوار کی خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں جب تک معاشرے کے تمام طبقات کو عید کے ان لمحات میں شامل نہ کیا جائے۔

انجمن بہبودی مریضاں تحصیل ہسپتال وزیرآباد ہر سال ہسپتال کے چھوٹے طبقہ کے ملازمین میں عید پیکج کے ذریعے عید الفطر کی خوشیاں دوبالا کرنے میں بھرپور کردار ادا کررہی ہے ۔ان خیالات کا اظہار صدر ناصر محمود اللہ والے نے انجمن بہبودی مریضاں کی طرف سے آٹے کے تھیلے اور رقم دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر افتخار صدیقی، اکبر بٹ، ادریس سپال ایڈووکیٹ، اسلم جتالہ، اشرف نثار نے بھی خطاب کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

این سی سی آئی کا چھاپہ، اسکیمنگ کال سینٹر پکڑا گیا، 4 افراد گرفتار

وزیر داخلہ کا سی پی او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ

وزیراعظم کے بروقت فیصلے قابلِ تحسین ہیں، گورنر سندھ

صوبائی سیکریٹریز کو کفایت شعاری اقدامات کی ہدایت

ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 75 فیصد کٹوتی کا مطالبہ

گھر کی تعمیرات کیلئے این اوسی کیس کا فیصلہ محفوظ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی