صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس بار کے انتخابات کیلئے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر ا د ئیے

  • گوجرانوالہ
ٹیکس بار کے انتخابات کیلئے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر ا د ئیے

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ٹیکس بار کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کر ا د ئیے ۔

کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں امید وار برائے صدر سید حسن عسکری نقوی ،سینئر نائب صدر کیلئے داؤد اقبال،جنرل سیکرٹری کیلئے زین العابدین،جوائنٹ سیکرٹری کیلئے ماریہ یعقوب،فنانس سیکرٹری کیلئے علی ارسلان،انفارمیشن لائبریری سیکرٹری محسن علی پرور،ایڈیٹر کیلئے فواد احمد بٹ ،ایگزیٹو ممبران انور عباس انور،اسجد امین،حافظ محصب احسان،آغا سرفراز احمد شامل ہیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی