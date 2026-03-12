صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے کا چارج بھی تفویض

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے کا چارج بھی تفویض

غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، شہری ترقی اور منصوبہ بندی جیسے چیلنجز در پیش

گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)حکومتِ پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کو ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ،عہدہ گزشتہ ماہ سابق ڈی جی غیاث الدین کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی تھا جسے پر کرنے کیلئے حکومت نے ذمہ داری بھی ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے سپرد کر دی ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد اس سے قبل بھی متعدد اہم انتظامی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کے ساتھ ساتھ وزیرآباد کے ڈپٹی کمشنر کا اضافی چارج بھی سنبھالے ہوئے ہیں جبکہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ہیلتھ اور ایجوکیشن اتھارٹیز سمیت دیگر اہم محکموں کی نگرانی بھی ان کے سپرد ہے ۔ ڈائریکٹر جنرل جی ڈی اے کی حیثیت سے نوید احمد کو شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز، شہری ترقی اور منصوبہ بندی جیسے اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ شہری منصوبہ بندی کو بہتر بنانا اور ہاؤسنگ سکیموں کو قانون کے مطابق منظم کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا۔شہریوں، سماجی اور کاروباری حلقوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد کو جی ڈی اے کا اضافی چارج ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی قیادت میں گوجرانوالہ میں شہری ترقی کے منصوبوں میں مزید بہتری آئے گی اور غیر قانونی ہاؤسنگ کے مسائل پر مؤثر قابو پایا جا سکے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی