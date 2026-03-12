صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

پتھر ڈال کر ٹھیکیدار غائب، 168دیہات کو مکینوں کو سفر میں مشکلات درپیش

جلالپور جٹاں (نامہ نگار )168دیہات کو ملانے والی جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار ، پتھریلی سڑک عوام کیلئے وبال جان بن گئی ،سفر انتہائی دشواری ہو گیا ۔تفصیل کے مطابق 168 کے قریب دیہات کو ملانے والی اکلوتی جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار ہے دومیلاں چوک جلالپور جٹاں سے کڑیانوالہ تک سڑک کی تعمیر کیلئے ڈالے گئے پتھر مسافروں کیلئے آفت سے کم نہیں جو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ، 4سال قبل 7 کروڑ روپے کا ٹھیکہ حاصل کرنے والا ٹھیکیدار کام چھوڑ کر مشینری سمیت غائب ہو چکا ہے ، یہ سڑک عوامی نمائندگی کے دعویداروں کی کارکردگی کا منہ چڑا رہی ہے ۔ جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر میں تاخیر ہونے پر گزشتہ روز جماعت اسلامی جلالپور جٹاں کے ذمہ دار وں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر سڑک کی تعمیر کا کام عید الفطر سے قبل شروع نہ ہوا تو احتجاجاً دھرنا دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول پمپوں کے ذریعے لوٹ مار کا انکشاف

یومِ شہادت حضرت علی رضی اﷲعقیدت واحترام سے منایا گیا

ڈپٹی کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کا دورہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا مارکیٹوں اور بازاروں کا دورہ

پٹرول سمگلنگ میں ملوث افراد کیخلاف بروقت ایکشن لینے کا حکم

بہاولنگر کو موٹروے سے لنک کرنے پر کام کیا جائے ،صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی