صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمزور بکرے صحت مند ظاہر کر کے بیچنے والا گروہ پکڑا گیا

  • گوجرانوالہ
کمزور بکرے صحت مند ظاہر کر کے بیچنے والا گروہ پکڑا گیا

کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ نے بکر ے واپس کرکے شہری کو رقم دلادی

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمزور بکرے صحت مند ظاہر کر کے مہنگے فروخت کرنیوالے فراڈ ئیے کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ کے رڈار پر آ گئے ، چھوٹے بکروں کو ذوم کر کے تصاویر میں بڑا دکھا کر عوام کو لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا ،دو دنوں کے اندر ملزم سفیان کو ٹریس کر کے کمزور اور لاغر بکرے صارف سے لیکر فراڈ ئیے کو واپس اور ایک لاکھ 70 ہزار روپے صارف امیر حمزہ کو واپس دلوا دئیے گئے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ چودھری فاروق نے بتایا کہ عیدالاضحیٰ پر صارفین کو چوکنا رہنا پڑیگا،ضلعی رجسٹرڈ منڈیوں سے جانور خریدیں ،رسید لازمی حاصل کریں ،اگر چرواہے سے جانور خریدیں تو موبائل کے ذریعے فروخت کرنیوالے شخص کی جانور سمیت تصویر لے لیں ۔ اسی طرح شناختی کارڈ کی دونوں سائیڈ کی تصویر لے لیں اور ساتھ موبائل نمبر بھی لیں تاکہ فراڈ کی صورت میں کارروائی کی جا سکے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عید الاضحیٰ ،جڑواں شہروں میں انتظامات مکمل ،81ٹریفک اہلکار تعینات

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی زیر صدارت اجلاس انسداد پولیو مہم کو موثر بنانے کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

محفوظ، منظم اور بلا تعطل سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سی ٹی او

ڈاکٹر ذاکر حسین نے کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس کے ڈائریکٹر کا چارج سنبھال لیا

پنجاب کالج بھارہ کہو میں ڈاکٹر خلیل طوقار کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن