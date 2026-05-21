صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جانوروں کی آ مد ،گاڑیوں میں اوور لوڈنگ ،سڑکیں برباد

  • گوجرانوالہ
جانوروں کی آ مد ،گاڑیوں میں اوور لوڈنگ ،سڑکیں برباد

منڈیوں کو جانیوالے راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،آج سے کا رروائی کا فیصلہ

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)پنجاب کے مختلف علاقوں سے ٹرکوں ،لوڈر گاڑیوں اور بسوں میں لائے جانے والے قربانی کے جانوروں کی وجہ سے سڑکیں خراب ہونے لگیں، اوور لوڈنگ کی وجہ سے کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار سڑکیں تباہ ہو نے لگیں۔ گوجرانوالہ اور گردونواح کے علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ،جانور بڑی بڑی لوڈر گاڑیوں ،ٹرک اور مزدا میں لائے جاتے ہیں ،دوردراز کے علاقوں سے آنے والے بیوپاری رات کے اوقات میں جانوروں کو منڈی میں لاتے ہیں تاکہ کوئی ان کو چیک نہ کر سکے ،گاڑیوں کے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔گوجرانوالہ میں قربانی کے جانوروں کی فروخت کیلئے عارضی سیل پوائنٹ قائم کئے گئے ہیں ،ان سیل پوائنٹ کی طرف آنے والی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں جبکہ ڈرائیور کنڈے سے وزن بھی نہیں کر اتے ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے آج سے تمام لوڈرز گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو مطلوبہ وزن سے زیادہ ہیں، شہر کے داخلی راستوں پر ٹیمیں موجود ہو نگی جو گاڑیوں کو چیکنگ کریں گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پبلک پراپرٹی سے غیرقانونی ہورڈنگز ہٹانے کافیصلہ

تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا سلسلہ تیز

اورنگی ٹاؤن میں ہلال احمر کی اراضی 40سال بعد قبضہ مافیا سے واگزار

عازمین حج مظلوم مسلمانوں کیلئے خصوصی دعا کریں، شجاع الدین

ایشور کمپاؤنڈ دوبارہ سربمہر کرنے کا حکم

لاڑکانہ:انسانی اسمگلنگ، خواتین کی خریدو فروخت میں ملوث 3ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن