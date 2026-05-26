ڈسکہ :چوری کی وار داتیں شہری قیمتی اشیاسے محروم
ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ(نمائندہ دنیا،نامہ نگار) مختلف وارداتوں میں شہری رقم ، طلائی زیورات ودیگر اشیا سے محروم ہوگئے۔
شالیمار ٹاؤن میں غضنفر وقار کے گھر کی سیف الماری سے 67ہزارروپے اور طلائی زیورات ، سوہاوہ سٹاپ خضر ہسپتال کے سامنے سے زین العابدین کی موٹر سائیکل ، کالج روڈ پر نادر علی کی د کان کی چھت سے اے سی کا آؤ ٹ ڈور چوری، ڈھولیوالی میں ارشد علی کی حویلی سے بکرا ، چیلیکے گورائیہ میں ثنا اﷲ کی حویلی سے بھیڑ ، منڈیکی گورائیہ میں جہانگیر کی گاڑی سے موبائل فون چوری ہوگیا ۔