صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں سے ڈکیتی ، چوری میں ملوث 9ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
مختلف علاقوں سے ڈکیتی ، چوری میں ملوث 9ملزم گرفتار

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے ڈکیتی اور چوری میں ملوث9 ملزموں کو گرفتارکر کے چھینے گئے 8 موٹر سائیکل ،50 ہزار روپے ،شراب و اسلحہ برآمد کرکے مقدما ت درج کرلیے گئے۔

تھانہ بنی پولیس نے موٹر سائیکل چوری اور دیگر جرائم میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر کے 7 مسروقہ موٹر سائیکل، 20 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کیا ، دونوں گرفتار ملز م وہیکلز چوری، منشیات کے مقدمات میں ملوث اور ریکارڈ یافتہ ہیں۔ صدر واہ پولیس نے سٹریٹ کرائم میں ملوث 4 رکنی گینگ کو گرفتار کر کے چھینا گیا موٹر سائیکل اور 30 ہزار روپے برآمد کرلیے ۔ صدر ڈو یژن پولیس نے 3 ملز موں کو حراست میں لے کر شراب اور اسلحہ برآمد کیا ۔ یہ کارروائیاں تھانہ صدر بیرونی، روات اور کہوٹہ کے علاقوں میں کی گئیں۔ مقدمات درج کر لیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پانچ روزہ پولیو مہم یکم سے 5 ستمبر تک جاری رہے گی

کرایوں میں کمی کا فیصلہ ، نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا

پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف

جوہرآباد:زیادتی کیس ،جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے

پر تشدد واقعات ، خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی

بھلوال: 2 من ناقص گوشت برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل