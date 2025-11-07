صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

  • اسلام آباد
حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمن پشاور روڈ راولپنڈی کا دورہ کیا، انہوں نے یہاں قائم مینا بازار کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے مختلف سٹالز کا بھی معائنہ کیا جہاں طالبات نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کیلئے دستکاری، ملبوسات، جیولری، کھانے پینے کی اشیا اور فنی نمائشوں کے خوبصورت نمونے پیش کیے۔ طاہرہ اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبے میں تعلیم کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شازیہ رضوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین کو خودمختار اور بااختیار بنانے کیلئے کوشاں ہیں۔ طالبات کو معاشی طور پر خودکفیل بنانے کیلئے سکل ڈویلپمنٹ پروگرامز، آئی ٹی کورسز اور انٹرن شپ کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ