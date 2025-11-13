صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
بحریہ یونیورسٹی کے زیراہتمام ساتویں سالانہ اقبال کانفرنس

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ساتویں سالانہ اقبال کانفرنس بحریہ یونیورسٹی کے زیراہتمام منعقد ہوئی۔ اس موقع پر نیشنل لینگویج پروموشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر مہمان خصوصی تھے۔

تقریب کے آغاز میں ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر آدم سعود نے کانفرنس کے اہم نکات اور اہمیت پر روشنی ڈالی، 125سے زائد تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔ کانفرنس کے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل آصف خالق نے مہمانان خصوصی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کانفرنس میں ان کی موجودگی کو خوش آئند قراردیا۔

