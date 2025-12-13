صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں لیڈر شپ ریٹریٹ کانفرنس ختم

  • اسلام آباد
کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں لیڈر شپ ریٹریٹ کانفرنس ختم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں لیڈر شپ ریٹریٹ2025کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ، ڈینز اور۔۔۔

 فیکلٹی ارکان نے شرکت کی اور انڈرگریجویٹ تعلیم کو 2030ء تک طلبہ کی تیاری کیلئے وضع کردہ 6-Cفریم ورک کے مطابق ڈھالنے کے بارے میں جامع غوروخوص کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر رحیل قمر ریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی نے کہا 6-Cفریم ورک ان کا وژن ہے جس کا مقصد تمام شعبہ جات کے طلبہ کو تخلیقی صلاحیتوں، کوڈنگ کی مہارتوں، سائبر سکیورٹی کے بنیادی اصولوں، کلاؤڈ اور کوانٹم انٹیلی جنس کے علم اور ملازمتوں میں مصنوعی ذہانت کے اخلاقی استعمال سے آگاہ کرتے ہوئے انڈسٹری 5.0کیلئے تیار کرنا ہے۔ 

 

