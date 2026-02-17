صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،7اشتہاریوں سمیت 14جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
آ بپارہ، کو ہسار، ترنول، سنگجانی اور کھنہ میںکارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث سات اشتہا ریو ں سمیت14جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت،اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں آ بپارہ، کو ہسار، ترنول، سنگجانی اور تھانہ کھنہ پولیس نے سات ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,010گر ام چرس، 30بو تلیں شراب، مختلف بو ر کے پا نچ عددپستول اورایک عدد رائفل معہ ایمونیشن برآمد کرلی، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

