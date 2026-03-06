صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعلی تعلیم کا فروغ ،علامہ اقبال اوپن اور بحریہ یونیورسٹی میں معاہدہ

  • اسلام آباد
اعلی تعلیم کا فروغ ،علامہ اقبال اوپن اور بحریہ یونیورسٹی میں معاہدہ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور طلبہ کو جدید ڈیجیٹل سہولیات فراہم کرنے کیلئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور۔۔۔

 بحریہ یونیورسٹی کے درمیان تعلیمی تعاون کا ایک اہم معاہدہ طے پا گیا۔ اس شراکت داری کا مقصد فاصلاتی اور آن لائن تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق فروغ دینا اور طلبہ کو معیاری تعلیمی سہولیات تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ اوپن یونیورسٹی کی جانب سے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود ، بحریہ یونیورسٹی کی جانب سے ریکٹر وائس ایڈمرل عابد حمیدنے دستخط کئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ڈویژن میں پٹرول کی کوئی قلت نہیں :ندیم خان

لیڈیز پارک کاناقص سیلفی پوائنٹ 1ماہ بعد ہی زمین بوس

لالہ موسیٰ 5:منشیات فروش گرفتار،50لٹر شراب برآمد

صدرگوجرانوالہ چیمبر وممبران کے اعزاز میں افطا ر ڈنر

کمشنر،ڈی سی کا دسترخوان ،گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کادورہ

چورگرفتار، دوبھینسیں 4موٹرسائیکلیں‘ 2رکشے برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ