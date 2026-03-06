صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیڈ لاک ختم ،حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مذاکرات شروع

  • اسلام آباد
ڈیڈ لاک ختم ،حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مذاکرات شروع

مہاجرین نشستوں کے خاتمے کیلئے اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس،عید کے بعد پھر بیٹھک پر اتفاق

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) ڈیڈ لاک ختم ، وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان اور سیفران میں آزاد کشمیر اسمبلی کی مہاجرین نشستوں کے خاتمے کیلئے اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون آزاد کشمیر عبد الوحید کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کمیٹی کا اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام ارکان نے بحث میں حصہ لیا اور مختلف امور زیر بحث آئے۔ بعض معاملات غور طلب پائے گئے جن پر میٹنگ میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ ان معاملات پر عید الفطر کے بعد آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ