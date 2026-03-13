تلہ گنگ ،میانوالی روڈ پر ٹریفک حادثہ ،دو بچیاں جا ں بحق ،3زخمی

کار ا پچنند راولپنڈی آرہی تھی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکراگئی ،زخمی ہسپتال منتقل

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ میانوالی روڈ پر میال کے قریب کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ، 8سالہ شازیہ بتول موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ پانچ سالہ نین بتول کے سر میں گہری چوٹ آئی جو راولپنڈی جاتے ہوئے راستے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ۔دیگر زخمیوں میں راحت بتول ، سبیلہ اور رئیس شامل ہیں ۔کار پچنند سے راولپنڈی کے لئے جا رہی تھی۔زخمیوں کو ہسپتال منتقل کردیاگیا

 

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ