سرینگر میں نماز جمعہ سے روکنا افسوسناک اور انتہاپسندانہ عمل ،رفیق نیئر

  • اسلام آباد
سرینگر میں نماز جمعہ سے روکنا افسوسناک اور انتہاپسندانہ عمل ،رفیق نیئر

کشمیری عوام کے عقیدے ، شناخت اور مذہبی آزادی کو طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا

 مظفر آباد (اے پی پی) وزیر اطلاعات و مذہبی امور آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چوہدری محمد رفیق نیئر نے سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی پر عائد پابندی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور انتہاپسندانہ عمل ہے جو نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ مذہبی آزادی کے عالمی اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کے بدترین مظالم ڈھا کر طاقت کے بل پر کشمیری عوام کی آواز دبانے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی و سماجی آزادیوں کو بھی مسلسل سلب کر رہا ہے ۔ کشمیری عوام کے عقیدے ، شناخت اور مذہبی آزادی کو طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی نوشتہ دیوار ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

مزید ڈبل ڈیکز بسیں لانے کا فیصلہ

31633اسکول سربراہان ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر نامزد

اسپتالوں کا طبی فضلہ صحت عامہ کے لیے خطرہ بننے لگا

اہلِ غزہ پوری امتِ مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں،منعم ظفر

جامع مسجد مفتی محمود ڈپو ون کی تعمیرِ نو کا آغاز

ترجمان سندھ حکومت کا ایرانی قونصل خانے کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ