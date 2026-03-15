فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،جعلی معروف برانڈز تیار کرنیوالا یونٹ پکڑا گیا

  • اسلام آباد
گودام سے 100کلو کھلی چائے کی پتی، 200کلو کارن برآمد ،مالک اور ایک ملازم گرفتار

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے گنج منڈی رتہ امرال کے علاقے میں جعلی معروف برانڈز تیار کرنے والا بڑا یونٹ پکڑ لیا اور دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران گودام سے 100کلو کھلی چائے کی پتی، 96 کلو معروف برانڈز کی پیکنگ میں بھری جعلی چائے اور 200 کلو کارن برآمد کیا گیا جو مختلف معروف برانڈز کی پیکنگ میں تیار کیا جا رہا تھا۔کارروائی کے دوران گودام کے مالک عثمان رضا اور ملازم احسن کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ بڑی مقدار میں مختلف معروف برانڈز کی خالی پیکنگ بھی قبضے میں لے لی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جعلی مصنوعات چھوٹی عید کے موقع پر فروخت کے لیے تیار کی جا رہی تھیں۔حکام کے مطابق پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ برآمد ہونے والا تمام جعلی مال قبضے میں لے لیا گیا ہے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

جرمانوں کی ا ڈیجیٹل وصولی، مینوئل چالان ختم کرنیکا فیصلہ

چنیوٹ : اسلاموفوبیا کے تدارک کے عالمی دن پر سیمینار

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا رمضان بازار کا دورہ، نرخوں کی نگرانی پر زور

عید الفطر کے انتظامات مکمل، امن کمیٹی کا کردار قابل تحسین :ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر نے بیوٹیفکیشن اور صفائی کا جائزہ لیا

پیرمحل: الخدمت فائونڈیشن کا آر او واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ