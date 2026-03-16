شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، ڈی آئی جی

  • اسلام آباد
تجارتی مراکز، مارکیٹس کا دورہ، شہریوں کی رہنمائی کیلئے قائم ہیلپ ڈیسک کا معائنہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی جواد طارق اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کا مختلف تجارتی مراکز اور مارکیٹس کا دورہ، شہریوں کی رہنمائی اور فوری مدد کیلئے قائم کئے گئے پولیس ہیلپ ڈیسک کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بروقت سہولت فراہم کرنے کیلئے تمام تھانوں کی حدود میں پولیس ہیلپ ڈیسک قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں افسران اور جوانوں شہریوں کی سہولت کیلئے تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو درپیش مسائل کے حل کیلئے ہیلپ ڈیسک پر لیڈیز پولیس افسران بھی تعینات ہیں تاکہ خواتین کو بہتر اور فوری معاونت فراہم کی جاسکے۔

ہیلپ ڈیسک بھکاریوں کے خلاف کارروائیوں میں بھی مدد فراہم کریں گے اور معلومات کے حصول کے ساتھ ایمرجنسی کی صورت میں فوری اور بروقت مدد کو یقینی بنائیں گے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر ڈی آئی جی کا نما زتر اویح اور سحر ی کے اوقات میں ضلع بھر کی مساجد کے سکیور ٹی انتظاما ت کا جائزہ لیا۔ڈی آئی جی اسلام آباد نے ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے بریف کیا۔شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

 

احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
سنہرے پھول میں
