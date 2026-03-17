کچی آبادیوں کے انخلاء کا عمل فوری روکا جائے ،جے سالک

  • اسلام آباد
بے دخلی بغیر قانونی عمل اور متبادل رہائش فراہم کئے بغیر نہ کی جائے ،پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )سابق وفاقی وزیر اور ورلڈ مینارٹیز الائنس کے کنونیئر جے سالک نے کہا ہے کہ کچی آبادیوں کے انخلاء کا عمل فوری روکا جائے ، کوئی بھی اندام یا بے دخلی بغیر قانونی عمل اور متبادل رہائش فراہم کئے بغیر نہ کی جائے ،متاثرہ کمیونٹی سے واضح رابط کیا جائے اورکم آمدنی والے شہریوں کے لیے متبادل رہائش فراہم کی جائے ،ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں نمائندے شامل ہوں کیونکہ وہاں کے مکینوں کی بیدخلی کے اعلان نے ہزاروں مکینوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے ،ریاست کیساتھ کھڑے ہیں۔

ریاست ہمیں بے یادومددگار نہ چھوڑے ، رہنماؤں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایگزیکٹڈائریکٹر یونائیٹڈ کونسل آف چرچزپاسٹر سیمسن سہیل نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں واقع کچی آبادیوں کے انخلا اور مکینوں کے جبری بیدخلی کے حالیہ اعلان اور نوٹس نے ہزاروں مکینوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ انخلاء کے عمل کو فوری طور پر معطل کیا جائے ، قانونی، شفاف اور انسانی بنیادوں پر انتظامات کئے جائیں۔ 

 

