ایچ ای سی ،نیشنل سکل کمپیٹینسی ٹیسٹ کیلئے انٹری تاریخ 20مارچ مقرر

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ایچ ای سی نے کمپیوٹنگ پروگرامز کے 7ویں اور 8ویں سمسٹر میں داخل طلباء سے کہا ہے کہ وہ 20 مارچ کی آخری تاریخ سے پہلے اپنی یونیورسٹی کے فوکل پرسن سے رابطہ کریں۔۔۔

 اور نیشنل سکل کمپیٹینسی ٹیسٹ کے لیے اپنا اندراج کروائیں۔ بغیر فیس اور کمپیوٹر پر مبنی نیشنل اسکل کمپیٹینسی ٹیسٹ، جو اپریل کے اوائل میں پاکستان بھر میں بیک وقت منعقد کیا جائے گا، آئی ٹی طلباء کو قومی آئی ٹی ٹیلنٹ پول کا حصہ بننے اور آئی ٹی انڈسٹری میں روزگار کے مواقع تک رسائی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ طلباء کو ایچ ای سی ، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی طرف سے مشترکہ سرٹیفکیٹ ملے گا۔ 

 

