آر ڈی اے کا ہا ئیکورٹ روڈ پر آ پریشن،درجنوں تجاوزات مسمار

  • اسلام آباد
گلریز تا کار چوک غیر قانونی کمرشل املاک سیل ،کارروا ئیاں جا ری رکھنے کا فیصلہ

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر) آر ڈی اے انفورسمنٹ سکواڈ نے ہائی کورٹ روڈ پر گلریز گیٹ سے کار چوک اور کار چوک سے پکی گلی تک بھرپور انسداد تجاوزات آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران درجنوں تجاوزات کو مسماراور متعدد غیر قانونی کمرشل املاک کو سیل کیا گیا۔ آر ڈی اے نے خبردار کیا ہے کہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی بھی صورت سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات کیخلاف کا رروا ئیاں جا ری رکھی جا ئیں گی ۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی اطلاع آر ڈی اے کی ہیلپ لائن پر دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے ۔ 

 

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
