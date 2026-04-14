  • اسلام آباد
موبی لنک بینک، HBLزرعی سروسز لمیٹڈ میں تعاون کا معا ہدہ

معاہدہ کا مقصد کسانوں کو زرعی قرضوں کی دستیابی، رسائی کو وسعت دینا

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) ڈیجیٹل مائیکروفنانس بینک، موبی لنک بینک نے ایچ بی ایل زرعی سروسز لمیٹڈ کے سا تھ تعاون کا معاہدہ کیاہے جس کا مقصد کسانوں کو زرعی قرضوں کی دستیابی اور آسان رسائی کو وسعت دینا ہے ۔ ایچ بی ایل زرعی سروسز کے اشتراک سے بینک قرضوں کو ضروری زرعی وسائل اور خدمات سے منسلک کرے گا تاکہ مالی معاونت کے درست اور پیداواری مقاصد کے لیے استعمال اور کسانوں کی پیداوار میں بہتری کو یقینی بنایا جا سکے ۔ موبی لنک بینک کے صدر و سی ای او حارث محمود چودھری نے کہا ایچ بی ایل زرعی سروسز کے ساتھ یہ اشتراک زرعی مالی معاونت کو ایک مربوط شکل دے گا۔ ایچ بی ایل زرعی سروسز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر عزیز نے کہا کہ موبی لنک بینک کے ساتھ یہ اشتراک زرعی مالی معاونت کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

موسمی تبدیلی کے تناظر میں زرعی تحقیق مؤثر بنانے پر زور

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ، افسروں و جوانوں کی شرکت

فیصل آباد ماسٹر پلان کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم

ٹوبہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

میٹرک امتحانات، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے امتحانی مراکز کے دورے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس