ترکیہ اور پاکستان یک جان دو قالب ہیں، وزیر مواصلات

  • اسلام آباد
وفاقی وزیر کی ترکیہ کے سفارتخانے آمد، اظہارِ تعزیت،حمایت پر شکر گزار ہیں،سفیر

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے ترکیہ کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور ترکیہ کے صوبوں شانلی عرفہ اور کہرامان ماراش میں اسکول فائرنگ کے افسوسناک واقعات پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا، جن میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نیزیر اوغلو سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ پوری پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو انتہائی سفاکانہ اور وحشیانہ فعل قرار دیا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاشرے میں ایسے المناک واقعات کی روک تھام کیلئے ایک مضبوط اور مستحکم خاندانی نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترکیہ اور پاکستان ’یک جان دو قالب‘ کی طرح ہیں۔ سفیر ڈاکٹر عرفان نیزیراوغلو نے وفاقی وزیر کی آمد اور پاکستانی عوام کی جانب سے دکھائی گئی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ 

 

مزید پڑہیئے

کراچی

پولیس باکسنگ اکیڈمی کا افتتاح

درخواست گزار کو متوفی کوٹہ پر ملازمت دینے کاحکم

نقل کرنے والے طلبہ پرمستقل پابندی کا انتباہ

سینیٹرسرمد علی سے جامعہ اردو کے وفد کی ملاقات

گورنرسے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات

حیدر آباد:آرٹس کونسل کی بحالی کیلئے فنکاروں، ہنر مندوں کا مظاہرہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن