ایس ایس پی وی وی آئی پی پروٹیکشن کا اردل روم ،مسائل سنے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی وی وی آئی پی پروٹیکشن کیپٹن (ر) ذیشان حیدرنے افسران و جوانوں کو درپیش محکمانہ اور۔۔
ذاتی نوعیت کے مسائل کے بروقت اور ترجیحی بنیادوں پر حل کو یقینی بنانے کیلئے اپنے دفتر میں اردل روم کا انعقاد کیا ،پولیس افسران و جوانوں نے ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل سامنے رکھے ۔ انہوں نے سنگین نوعیت کے معاملات پر متعلقہ پولیس افسران کو از سر نو انکوائریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔جبکہ پولیس افسران و جوانوں کے باقی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔