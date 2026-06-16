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یکم محرم سے 19 صفر تک کے لیے سکیورٹی انتظامات مکمل

  • اسلام آباد
یکم محرم سے 19 صفر تک کے لیے سکیورٹی انتظامات مکمل

اسلام آباد میں 177 جلوسوں،929 مجالس کیلئے15ہزار سے زائد اہلکا ر ڈیوٹی دینگے

  اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے یکم محرم سے 19صفر تک کے لیے سکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں 177جلوسوں اور 929 مجالس کے لیے 15 ہزار سے زائد پولیس اور رینجرز کے افسران و جوان اپنے فرائض سرانجام دیں گے ۔تمام جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے سیف سٹی میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے ۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی تمام سکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کر رہے ہیں جبکہ اسلام آباد پولیس کے تمام ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز اور اے آئی جیز سکیورٹی ڈیوٹیز پر تعینات ہیں۔ جلوسوں اور مجالس کی ڈیوٹیز چیک کرنے کے لیے 10 ویجیلینس ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔مزید برآں، ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ جلوسوں اور مجالس کی نگرانی 3 ہزار سے زائد کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے بھی کی جا رہی ہے ۔ 

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