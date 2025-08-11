وزیر داخلہ نے فلاحی تعلیمی سرگرمیوں کیلئے خدمات پیش کردیں
کراچی(اے پی پی)سندھ کے وزیر داخلہ و قانون ضیا الحسن لنجار نے صوبائی حکومت کی جانب سے ایسی غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز)کو بھرپور تعاون فراہم کرنے کے عزم کو دہرایا ہے جو صوبے کے محروم طبقات کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کیلئے سرگرم عمل ہیں۔
اتوار کو جار ی اعلامیہ کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ نے یہ بات غیر منافع بخش ادارے گرین کریسنٹ ٹرسٹ (جی سی ٹی)کے جدید ایجوکیشنل کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر بحیثیت مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس تعلیمی کمپلیکس کا نام الماوی کیمپس رکھا گیا ہے ۔ انہوں نے الماوی کیمپس کے اس منصوبے کو سراہا، جو اپنے پہلے مرحلے میں علاقے کے 600پسماندہ خاندانوں کے بچوں کو تعلیم فراہم کرے گا۔انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اور جی سی ٹی صوبے کے محروم طبقات کیلئے تعلیمی سہولیات کے ضمن میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔صوبائی وزیر داخلہ نے اس موقع پر سندھ کے کسی بھی علاقے میں فلاحی تعلیمی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرنے کا بھی اعلان کیا۔انہوں نے کہا کہ میں سندھ کے کسی بھی حصے میں اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کرنے کیلئے یہ رضاکارانہ خدمات پیش کرنے کیلئے تیار ہوں، میری خدمات ہمیشہ دستیاب رہیں گی ۔انہوں نے جی سی ٹی کو مستقبل قریب میں زمین بھی عطیہ کرنے کا اعلان کیا تاکہ اس کی سندھ میں موجود تعلیمی سہولیات میں اضافہ ممکن ہوسکے ۔انہوں نے جی سی ٹی کے ایجوکیشنیل کمپلیکس میں تعمیر کی گئی جدید تعلیمی سہولیات کے معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولوں کی عمارتوں کو بھی اسی معیار کو اپنانا چاہئے ۔انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مخلص این جی اوز کے ساتھ مل کر پسماندہ طبقات کیلئے تعلیمی و صحت کی سہولیات کو بہتر بنا رہی ہے ۔