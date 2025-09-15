صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ایمپلائز الائنس کا ورکرز کنونشن17ستمبر کو ہوگا

  • کراچی
سندھ ایمپلائز الائنس کا ورکرز کنونشن17ستمبر کو ہوگا

کراچی(این این آئی)سندھ ایمپلائز الائنس کے تحت صوبے بھر میں پنشن اصلاحات کی واپسی، ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی،تنخواہوں پنشن میں 50 فیصد اضافے کے لیے ورکرز کنونشن اور ریلیوں کا انعقاد کا سلسلہ جاری ہے ۔

اس ضمن میں 17 ستمبر کو کراچی میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کے بعد مطالبات کی منظوری کیلئے وزیر اعلی ہاوس پر دھرنے کی تاریخ کااعلان کیا جائے گا۔ کراچی کے ورکرز کنونیشن کے انتظامات کے لیے الائنس کا اہم اجلاس گسٹا کراچی کے دفتر میں ہوا۔جس میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقارشاہ،گسٹا کے کراچی ڈویژن کے صدر اعجاز اعوان،پ ٹ الف کے انور بلوچ، ریونیو ڈیپارٹمنٹ کراچی کے صدراشرف علی خان،اپیکا کے حافظ احمد علی کے علاوہ مختلف ملازم تنظیموں کے ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس