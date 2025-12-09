انسانیت اب زیادہ سنگین غلامی کا شکار ،علامہ ساجد نقوی
کراچی(اسٹاف رپورٹر )قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کہتے ہیں انسانیت ماضی کی نسبت اب زیادہ سخت اور سنگین ترین غلامی کا شکار ہے انسان کو آزاد پیدا کیاگیا۔۔۔
مگر ہر دور میں اسے ایک نئے انداز میں غلامی کا سامنا کرنا پڑا فرد کی غلامی کی جگہ اب قوموں اور ریاستوں کی غلامی نے لی جو کہیں زیادہ سخت ہے آج عالمی سرمایہ داری نظام،کیپٹل ازم اور اس جیسے دوسرے بظاہر خوبصورت نعروں نے نہ صرف افراد بلکہ معاشروں،قوموں اور ریاستوں کو غلامی کی ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے جس سے چھٹکارا مشکل ترین ہوتا جارہاہے آج کے دور میں انسانیت مختلف قسم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہیں جن میں معاشی، معاشرتی (تہذیبی )اور سیاسی غلامی ہیں عالمی مالیاتی اداروں نے مختلف قوموں اور ریاستوں کو جکڑا ہوا ہے اقتصادی پابندیوں کے جال اور آئے روزننگی جارحیت کے ذریعے انسانیت کی تذلیل اور ان کی زمینوں کو انہی پر تنگ کردیا جاتاہے ۔