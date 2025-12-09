صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر مزدور کارڈز کے اجرا کے کام کو مزید تیز کیا جائے ،سعید غنی

  • کراچی
کراچی (این این آئی)وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ اور چیئرمین سندھ ایمپلائیز سوشل سکیورٹی انسٹی ٹیوشن (سیسی) سعید غنی نے کہا ہے کہ سیسی کے تحت بینظیر مزدور کارڈز کے اجرا کے کام کو مزید تیز کیا جائے۔

مزدوروں اور محنت کشوں کو صحت کی اعلی اور بروقت سہولیات کی فراہمی کے لئے اسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اقدامات کئے جائیں۔ سیسی کے تحت ایک مکمل سہولیات سے بھرپور کینسر اسپتال کی بھی فزیبلٹی بنائی جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیسی کی 175 وی گورننگ باڈی کا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سیکرٹری محنت سندھ اسد اللہ ابڑو، کمشنر سیسی ہادی بخش کلہوڑو، ارکان گورننگ باڈی انجنئیر عبدالجبار، دانش خان ، محمد خان ابڑو، عبد الوحید شورو، زہرہ خان، مختار حسین اعوان، میڈیکل ایڈوائزر سیسی ڈاکٹر سعادت میمن و دیگر بھی موجود تھے ۔ اجلاس میں گلشن اقبال اور ملیر میں سیسی کے دو ڈائریکٹوریٹ اور ڈسپنسری اسکیم 33 اور شاہ لطیف ٹان میں فی الحال کرایہ کی جگہ پر تعمیر کرنے کے لئے ان کو 6 ماہ کے کرایہ کی منظوری دی گئی ۔

 

