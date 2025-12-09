صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

  • کراچی
گٹر کے ڈھکن،اسٹریٹ لائٹس کیلئے یوسیز کو رقم ملے گی

نیپا سانحے کے بعد ہریوسی کو ماہانہ ایک لاکھ دینے کا فیصلہ کیا گیا،مرتضیٰ وہابمتعدد علاقوں سے ناکافی رقم اور تنخواہوں میں خرچ ہونے کی شکایات ملیں،میئر

 کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے گٹر کے ڈھکن اور اسٹریٹ لائٹس کیلئے ہر یوسی کو 1 لاکھ روپے ماہانہ دینے کا اعلان کردیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ نئے نظام کے تحت ہر یونین کمیٹی کو پہلے ہی 5 لاکھ روپے دیے جاتے تھے ، دی جانے والی رقم کا بنیادی مقصد گلی محلوں کے مسائل کو حل کرنا تھا۔انہوں نے کہا کہ شہر کی بہت سی یوسیز نے دی جانے والی اس رقم کا درست استعمال کیا ہے ، متعدد علاقوں سے رقم ناکافی ہونے اور تنخواہوں میں خرچ ہونے کی شکایات موصول ہوئیں۔میئر کراچی نے کہا کہ یہ معاملہ قیادت کے سامنے رکھا اور سندھ حکومت نے شیئر بڑھا کر 12 لاکھ روپے کیا ہے ، یہ رقم روزمرہ مسائل کے حل کیلئے دی گئی۔

مگروہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جن کی توقع تھی۔مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ نیپا سانحے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر یونین کمیٹی کو ہر ماہ ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے ۔میئر کراچی نے مزید کہا کہ اب دی جانے والی رقم صرف گٹر کے ڈھکنوں اور اسٹریٹ لائٹس کیلئے فراہم کی جائے گی، یہ رقم دسمبر سے ہر یونین کمیٹی کو جاری کی جائے گی تاکہ مسائل کو موثر حل کیا جا سکے ۔خیال رہے کہ 30 نومبر کی رات کراچی کے نیپا فلائی اوور کے قریب گٹر میں گرنے والے بچے ابراہیم کی لاش 14 گھنٹوں کی تلاش کے بعد نالے سے نکالی گئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونیورسٹی آف سرگودھا چین میں کیمپس اور ہسپتال قائم کر یگی

پولیس خدمت مراکز پر سہولیات کی فراہمی بہتر بنانیکی ہدایت

گٹروں کے ڈھکن چوروں کیخلاف سخت کارروائی کا حکم

مقدمہ بازی کی رنجش پر مدعی کو اغواء کرنے کی کو شش ناکام

اسد عباس مگسی کا کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل کا تفصیلی د ورہ

حکومت طلباء و طالبات کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں:عاصم شیر میکن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس