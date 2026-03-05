صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر :کھلے عام کیمیکل ملے دودھ کی فروخت، انتظامیہ خاموش

  • کراچی
سکھر :کھلے عام کیمیکل ملے دودھ کی فروخت، انتظامیہ خاموش

بیراج روڈ، گھنٹہ گھر ، شالیمار، پرانا سکھر سمیت دیگر علاقوں میں فروخت ہو رہاشہریوں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق، فوڈ اتھارٹی، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ

سکھر (بیورو رپورٹ) محکمہ صحت و فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی مجرمانہ و پر اسرار خاموشی کے باعث شہر سکھر میں کھلے عام کیمیکل ملے دود ھ کی فروخت جاری ہے ، جس کے باعث شہریوں کو صحت کے حوالے سے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ شہر کے اہم رہائشی و کاروباری علاقوں بیراج روڈ، گھنٹہ گھر چوک، شالیمار، پرانا سکھر ،تھلہ، نواں گوٹھ، شکارپور پھاٹک، پاکولا چوک اور دیگر مقامات پر مضر صحت اور کیمیکل ملے دودھ کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے ، تاہم سکھر محکمہ صحت اور فوڈ کنٹرول اتھارٹی نے مبینہ طور پر چپ سادھ رکھی ہے۔

شہری و سماجی حلقوں نے اس حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دودھ نہ صرف شہریوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے ، بلکہ اس سے مختلف مہلک بیماریوں کا پھیلنا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے تھا یہ دودھ نہ صرف صحت کے لیے خطرناک ہے ، بلکہ یہ پوری کمیونٹی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے ، گردے کی بیماریوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے ، جبکہ بچوں اور بزرگوں میں پیٹ کے درد اور معدے کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سکھر کی فوڈ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر بالا حکام اس کا نوٹس لیں اور فوری سخت کارروائی کریں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دودھ کا استعمال گردوں کی بیماری، پیٹ کے درد، ہیضہ، اور دیگر معدے کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے ، جو شہریوں کی زندگیوں کے لیے سنگین نتائج پیدا کرتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی