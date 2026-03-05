صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھوکھلی معیشت دفاعی قوت کوکھا رہی ہے ،پاسبان

  • کراچی
کھوکھلی معیشت دفاعی قوت کوکھا رہی ہے ،پاسبان

کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی نے کہا ہے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے لیکن کھوکھلی معیشت ہماری دفاعی قوت کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔

پاکستان اگر معاشی طور پر مستحکم ہوتا تو آج مسلم امہ کی قیادت کا تاج اس کے سر پر سجتا۔ بے ایمانی اور اقربا پروری نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے ۔ بھارت بارہا جتلا چکا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، یہ اپنے آپ تباہ ہو جائے گا۔ حکومت کو اپنی شان دار کارکردگی کا باجا بجانے کی بجائے آنکھیں کھول کر حالات کا ادراک کرنا چاہیے۔ کرپشن کا گھن پاکستان کی ترقی کو چاٹ چکا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی