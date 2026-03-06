صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منعم ظفر کی ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات ، سپریم لیڈر و دیگر شہداء کی تعزیت

  • کراچی
منعم ظفر کی ایرانی قونصل جنرل سے ملاقات ، سپریم لیڈر و دیگر شہداء کی تعزیت

کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان اور نائب امیر کراچی و ڈائریکٹر امور خارجہ نوید علی بیگ نے ایرانی قونصل خانے میں ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادہ سے ملاقات کی۔۔

،ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای،مرکزی رہنماؤں اور150 سے زائد طالبات سمیت دیگر شہدا کی تعزیت کی اور کہا کہ ہم ایران کے عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ منعم ظفر نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کھلی جارحیت و دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور پورے ملک کے عوام ایرانی حکومت اور عوام سے بھر پور یکجہتی اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلم امہ کے خلاف سامراجی طاقتوں کی سازشیں اورمسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی ہر کوششیں ناکام بنائیں گے ،موجودہ حالات میں امریکہ و اسرائیل سمیت مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف عالم اسلام کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ