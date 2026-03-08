صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل ایدھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا ای چالان موصول

  • کراچی
فیصل ایدھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا ای چالان موصول

کراچی(این این آئی) ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کو بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے کا ای چالان موصول ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ای چالان موصول ہواہے۔

ذرائع نے بتایا کہ فیصل ایدھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر چالان بھیجا گیا۔ چالان میں موٹر سائیکل کا نمبر KPK-0115 درج تھا، جس کی بنیاد پر سسٹم نے خودکار طریقے سے فیصل ایدھی کے پتے پر جرمانہ ارسال کر دیا۔ایدھی فاؤنڈیشن کے ذرائع نے کہا کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ اس وقت ایسی کسی موٹر سائیکل کے استعمال میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ مذکورہ مقام پر موجود تھے ۔ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی نامعلوم موٹر سائیکل سوار جعلی نمبر پلیٹ استعمال کر رہا ہے ، جس کی وجہ سے سسٹم نے غلطی سے ان کا چالان کر دیا۔ایدھی انتظامیہ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے متعلقہ تھانے میں واقعے کی رپورٹ درج کرا دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل