صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

  • کراچی
الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 9ہزار راشن تقسیم

کراچی(این این آئی)الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے زیرِ اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں سفید پوش مستحق خاندانوں کو راشن کی فراہمی کا عمل جاری ہے ۔

 سندھ کے مختلف اضلاع میں 9 ہزار سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن پیکجز تقسیم کیے گئے ، تاکہ ضرورت مند طبقہ ماہِ صیام کی برکتوں سے محروم نہ رہے ۔راشن کی تقسیم کے حوالے سے خصوصی تقریبات منعقد کی گئیں، جن میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، معززین علاقہ اور معروف سماجی شخصیات نیشرکت کی۔اس موقع پرمقررین نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا مقصد صرف امداد فراہم کرنا نہیں بلکہ دکھی انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی